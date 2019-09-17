Игорь Бабушкин вступил в должность губернатора Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Победивший на выборах губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин вступил в должность. Церемония инаугурации, в которой приняли участие около 800 человек, прошла во вторник под открытом небом в старинном белокаменном кремле.

На инаугурации присутствовали депутаты Государственной и областной думы, общественники, члены регионального правительства, делегации из соседних регионов, а также представители Прикаспийских государств. Под звуки праздничных фанфар в кремль внесли государственный флаг РФ, флаг Астраханской области, Конституцию РФ и Устав Астраханской области. После этого Бабушкин произнес присягу.

"Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Астраханской области соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, Устав и законы Астраханской области, уважать и обеспечивать права и свободы человека и гражданина, с честью выполнять высокие обязанности губернатора Астраханской области, служить процветанию Астраханской области и благополучию ее населения", - сказал Бабушкин.

Избирательная комиссия Астраханской области 10 сентября утвердила результаты голосования на выборах губернатора региона. Набравшим наибольшее количество голосов признан кандидат-самовыдвиженец, врио главы региона Игорь Бабушкин, за которого проголосовали 75,63% избирателей.

Бабушкин родился в 1970 году в Рыбинске Ярославской области. С 1992 года по 2012 год проходил военную службу на командных должностях в Вооруженных силах РФ и подразделениях ФСБ, в том числе в спецподразделении "Альфа". С 2013 года по 2018 год был заместителем руководителя Росимущества, с 25 сентября 2018 года - заместителем полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. Награжден Орденом Мужества.