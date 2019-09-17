Мастерские по стандарту WorldSkills открылись в одном из техникумов Владикавказа

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 сентября. /ТАСС/. Пять мастерских созданы во Владикавказском торгово-экономическом техникуме в рамках нацпроекта "Образование". Об этом сообщила журналистам пресс-служба министерства образования и науки республики.

"Современные мастерские по пяти компетенциям WorldSkills появились во Владикавказском торгово-экономическом техникуме (ВТЭТ) в рамках реализации федерального проекта "Молодые профессионалы" национального проекта "Образование". На эти цели было направлено 10 млн рублей, из которых 7,4 млн - субсидия из федерального бюджета", - говорится в сообщении.

В мастерских сделан капитальный ремонт, а благодаря современному оборудованию студенты полностью будут погружены в индустрию. В техникуме планируют внедрить современные технологии обучения. Оценка качества подготовки выпускников будет вестись на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике WorldSkills, а повышение профессионального уровня педагогических работников - на основе лучших отечественных и международных практик и методик подготовки.

В техникуме модернизирована материально-техническая база для подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального образования: специалист по гостиничному делу, специалист по поварскому и кондитерскому делу, бухгалтер и специалист по туризму.

"С реализацией этого проекта я связываю большие надежды, самое главное - увеличить качество и уровень подготовки выпускников и специалистов. Кроме того, мы не намерены останавливаться на достигнутом и уже думаем принять участие в следующих грантах", - цитирует пресс-служба директора Владикавказского торгово-экономического техникума Валерия Абиева.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.