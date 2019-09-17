Бывший спикер Госсовета Крыма выступает против идеи расширения названия региона

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Депутат Госсовета Крыма Владимир Константинов, который был спикером парламента республики первого созыва, не согласен с предложением добавить в название республики слово "Таврида".

Накануне заместитель председателя Совета министров республики - постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов не исключил возможность введения второго названия республики - Таврида. Соответствующее обращение, по его словам, поступило от греческой общины полуострова. При этом эксперты отметили, что введение второго названия требует проведения общекрымского опроса населения, чтобы соблюсти интересы всех национальных групп, проживающих в республике.

"Я категорически против того, чтобы что бы то ни было менять. Мы пришли в Россию со своими названиями. А переименовывания сначала в одну сторону, потом в другую - нет, мне не очень нравятся эти идеи. Мы даже рассматривать это не будем (в парламенте нового созыва, который приступает к работе 17 сентября - прим. ТАСС)", - сказал Константинов ТАСС во вторник.

Ранее региональное отделение партии "Единая Россия", вновь получившей большинство в парламенте, решило выдвигать Константинова на пост спикера в Госсовете второго созыва.

Таврида - одно из названий Крымского полуострова, которое использовалось после его присоединения к России в 1783 году. Во времена Российской империи существовала Таврическая губерния. 21 марта 1918 года на территории Крыма была провозглашена Советская социалистическая республика Таврида, которая просуществовала до 30 апреля того же года.