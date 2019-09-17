Курорты Кавминвод в бархатный сезон ждут на 15% больше туристов

СТАВРОПОЛЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Ставропольские курорты в бархатный сезон примут на 15% больше туристов по сравнению с прошлым годом. Об этом во вторник сообщила пресс-служба администрации Железноводска на своей странице в Instagram.

"Спрос на курорты Кавказских Минеральных Вод в этом году показал очень хорошую динамику. По оценкам специалистов, прирост в летний период в годовом выражении составил от 15 до 25%. Тенденция сохранилась и при бронировании бархатного сезона, продажи которого выросли на 15% по сравнению с 2018 годом", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на период бархатного сезона найти свободные номера в санаториях Кавминвод почти невозможно.

В 2018 году местные курорты приняли более 1,1 млн туристов. Около 80% туристов приезжают на курорты Кавминвод в оздоровительных целях. Для привлечения дополнительного числа туристов в регионе намерены активно внедрять событийный туризм.