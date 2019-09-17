С получением особого статуса Волковский театр начнет новый этап развития

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Получение Российским государственным академическим театром драмы им. Ф. Волкова в Ярославле статуса особо ценного объекта культурного наследия народов РФ станет началом нового этапа в истории учреждения, считает губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отнесении Волковского театра к особо ценным объектам культурного наследия народов РФ. Документ опубликован во вторник на портале правовой информации. Президент поручил Минкультуры включить театр в государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ, а правительству - обеспечить правовые, финансовые и материальные условия деятельности учреждения.

"Уверен, это начало новой истории первого русского театра. Прекрасный подарок к юбилейному, 270 сезону, который открывается завтра. Ждем ярких премьер и новых побед", - написал Миронов на своей странице в "Фейсбуке".

Как ранее сообщил ТАСС художественный руководитель Волковского театра Сергей Пускепалис, получение нового статуса положительно скажется на работе учреждения в целом, а также на репертуаре. Идея о включении театра в государственный свод особо ценных объектов культурного наследия появилась в 2019 году в ходе обсуждения возможного объединения Александринского и Волковского театров в Первый национальный театр России.

Театр имени Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Он назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова - режиссера, актера, художника, предпринимателя. Театр является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии Станиславского "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России".

Здание театра расположено на площади Волкова в центре Ярославля. Оно было построено в 1911 году по проекту архитектора Николая Спирина, здание выполнено в стиле неоклассицизма. На фасаде театра и боковых стенах расположены скульптурные композиции, на портике - скульптурная группа, в центре которой Аполлон-кифаред, слева - муза трагедии Мельпомена, справа - муза комедии Талия.