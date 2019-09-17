Высокотехнологичную медпомощь получат жители Дербента

МАХАЧКАЛА, 17 сентября. /ТАСС/. Жители Дербента смогут получать высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП), не выезжая за пределы города, сообщается во вторник на сайте республиканского Минздрава.

"Дербентская центральная городская больница получила лицензию на оказание ВМП. Теперь пациенты смогут бесплатно по квотам получать помощь, которая выходила за рамки системы обязательного медицинского страхования", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, получение лицензии даст возможность жителям города с челюстно-лицевыми патологиями и деформациями, а также с болезнями позвоночника получать медицинскую помощь, не выезжая из города. "Получение лицензии на оказание ВМП позволит жителям Дербента реже выезжать за пределы города для получения хирургической медицинской помощи, а также даст возможность хирургам больницы принимать пациентов из других регионов страны", - приводит пресс-служба слова министра здравоохранения Дагестана Джамалудина Гаджиибрагимова.

С октября 2018 года в больнице на постоянной основе работает группа врачей из Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени. Хирурги проводят реконструктивно-восстановительные операции на опорно-двигательном аппарате, при заболеваниях, деформациях, неправильно сросшихся переломах стопы, верхних и нижних конечностей.