Двухметровые бюветницы установили в городе-курорте на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Двухметровые кружки-бюветницы появились в городе-курорте Железноводске на Ставрополье. Они установлены в ходе реконструкции фонтана перед Смирновским источником минеральной воды, сообщили во вторник в пресс-службе администрации города.

"Двухметровые бронзовые бюветницы (кружки с ручкой и тонким носиком для питься минеральной воды из подземных источников - прим. ТАСС) заняли свое место в центре фонтанной чаши. Вес каждой несколько сотен килограмм. Специалисты уже полностью очистили коммуникации прежнего фонтана, заменили внутренние механизмы, капитально отремонтировали чашу и установили новые форсунки", - говорится в сообщении.

Фонтан был построен в 2006 году и стал одной из главных достопримечательностей Курортного парка Железноводска, отмечают в администрации. Обновление фонтана начали за счет краевой программы поддержки работ по благоустройству городов-курортов. На реконструкцию объекта городу из бюджета региона выделили порядка 30 млн рублей. Откроется фонтан в конце сентября.

Ранее в краевом Министерстве ЖКХ сообщали, что в 2019 году на озеленение и благоустройство городов Кавказских Минеральных Вод из регионального бюджета направили 200 млн рублей. Главное условие субсидирования - софинансирование из местного бюджета не менее 5%.