В День города во Владикавказе пройдет яблочный фестиваль

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 сентября. /ТАСС/. Первый фестиваль яблок пройдет в День города во Владикавказе 22 сентября, сообщила во вторник пресс-служба администрации местного самоуправления.

"Одной из площадок проведения праздника станет первый фестиваль яблок, который пройдет 22 сентября в Центральном парке культуры и отдыха им. К. Л. Хетагурова. Организатором площадки выступил партнер администрации местного самоуправления города Владикавказ - сельскохозяйственный производственный кооператив "Де-густо", - говорится в сообщении.

На фестивале можно будет продегустировать яблоки разных сортов и купить их. Помимо этого, в рамках фестиваля пройдет конкурс детского рисунка по теме яблок. На площадке фестиваля будет функционировать отдельная зона, на которой пройдут мастер-классы лучших поваров республики. Кулинары обучат желающих готовить всевозможные кондитерские изделия из яблок, в том числе национальные осетинские блюда.

По традиции на территории центрального парка развернется и выставка "Город дружбы", в которой примут участие более 20 национальных обществ, проживающих в Северной Осетии. Все они представят самобытную культуру, а также предложат посетителям попробовать блюда национальной кухни.