Фонтан установили в городе на Ставрополье в рамках программы благоустройства

СТАВРОПОЛЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Фонтан построили в городе Благодарном на Ставрополье в ходе благоустройства Парка Победы. Работы идут в рамках проекта по формированию комфортной городской среды, сообщили во вторник в пресс-службе краевого министерства дорожного хозяйства и транспорта.

"До начала работ парк находился в запустении - не были благоустроены пешеходные дорожки, отсутствовало освещение и лавочки, а на месте клумб были заросшие травой поляны. Сейчас парк полностью преобразился. Здесь возведен фонтан, появилась площадка с антивандальными тренажерами, установлены скамьи, урны, топиарные фигуры и фонари", - говорится в сообщении.

Данная территория вошла в число победителей рейтингового голосования для благоустройства в 2019 году. Также в Благодарном идет реконструкция городской аллеи. Оба объекта планируют открыть осенью.

Создание современных и комфортных условий в городах и селах страны - одна из задач нацпроекта "Жилье и городская среда", в который входит проект "Формирование комфортной городской среды". В его рамках запланирована ежегодная реализация комплекса мероприятий по формированию современной комфортной городской среды, воплощение к 2020 году 400 комплексных проектов по благоустройству и обучение 2 тыс. специалистов.