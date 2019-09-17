Ветераны смогут бесплатно ездить на такси в моногороде на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Ветераны моногорода Невинномысска в Ставропольском крае смогут бесплатно воспользоваться услугами такси с сентября 2019 года, сообщила во вторник пресс-служба администрации города.

"Моногород Невинномысск присоединился к социальному проекту "Яндекс. Такси - ветеранам". Проект реализуется в рамках соглашения о долгосрочном партнерстве между Фондом развития моногородов и компанией "Яндекс. Такси". Ветераны Невинномысска смогут пользоваться такси бесплатно", - говорится в сообщении.

Для бесплатной поездки на такси нужно подать заявку в администрацию города, льгота уже действует. Возможность бесплатного проезда получили инвалиды и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и граждане, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

Проект был запущен в мае 2019 накануне празднования Дня Победы и действует весь год, предусмотрена возможность продления льготного периода. Невинномысск стал пятнадцатым моногородом страны, присоединившимся к этой инициативе.