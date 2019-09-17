В Карачаево-Черкесии 25 больниц и поликлиник переведут на бережливые технологии

ЧЕРКЕССК, 17 сентября. /ТАСС/. Модель бережливых технологий внедрят до 2024 года в 25 больницах и поликлиниках Карачаево-Черкесской Республики (КЧР), сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения региона.

"В целях реализации национального проекта "Здравоохранение" в Карачаево-Черкесской Республике разработана и утверждена региональная программа "Развитие первичной медико-санитарной помощи в КЧР". Одной из контрольных точек является внедрение и тиражирование новой модели медицинской организации. В 2020 году 14 структурных подразделений должны перейти к системе новой модели медицинской организации, до 2024 года - 25 медицинских организаций", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что в 2019 году бережливые технологии внедрили в восьми медицинских организациях региона. С 18 сентября новый режим будет введен в фельдшерско-акушерском пункте аула Малый Зеленчук.

Проект бережливой поликлиники, реализуемый в рамках нацпроекта "Здравоохранение", нацелен на внедрение в ежедневную практику принципов бережливого производства и призван свести к минимуму хождение по кабинетам, оптимизировать работу регистратуры и врачей. По оценке Минздрава РФ, после применения новых технологий сокращается время ожидания приема врача в поликлинике, также уменьшается вероятность заразиться инфекционными заболеваниями, поскольку потоки здоровых и заболевших людей разделяются.