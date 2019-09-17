Проект дороги к олимпийской базе Кисловодска оценили в 860 млн рублей

КИСЛОВОДСК, 17 сентября. /ТАСС/. Стоимость проекта строительства дороги на горе Малое седло в Кисловодске от поселка Белореченский до верхней олимпийской базы, где в условиях высокогорья проводятся сборы национальных сборных по различным видам спорта, оценили в 860 млн рублей. Об этом сообщил во вторник первый заместитель председателя верхней палаты российского парламента Николай Федоров в ходе выездного заседания рабочей группы Совета Федерации по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и органами власти Ставропольского края по вопросам комплексного развития Кисловодска.

"Примерная стоимость проекта оценена в 860 млн рублей. Сумма существенная, без федеральных средств не обойтись, как мы и договаривались. Наши коллеги из правительства нас заверили письменно, что готовы вложиться максимально для того, чтобы было поддержано внесенное Минтрансом официально предложение об увеличении в федеральном бюджете объемов финансирования дорожно-строительных работ по этому объекту на 800 млн рублей", - сказал Федоров.

Сенатор отметил, что уже заключены первые государственные контракты на разработку проектной документации на строительство дороги и выполнение работ по ее содержанию. "Учитывая востребованность автотрассы, необходимо максимально ускорить все согласования, как можно быстрее приступить к строительству дороги", - добавил Федоров.

В Кисловодске сейчас действуют две станции олимпийской подготовки "Юг Спорт". Верхний комплекс является единственной спортивной учебно-тренировочной базой России, находящейся на высоте 1242 м над уровнем моря.