Более 90 оленей расселили в заказниках Ставрополья за три года

СТАВРОПОЛЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Специалисты краевого Министерства природных ресурсов расселили в заказниках Ставрополья более 90 особей оленя за три года. Численность животных, обитающих в естественной среде, превысила сотню, сообщили во вторник в пресс-службе министерства.

Дефицит парнокопытных животных возник в экосистеме Ставрополья в 2009 году после вспышки африканской чумы, когда погибло большинство диких кабанов, обитающих в регионе. Для восстановления баланса в экосистеме власти региона начали работу по увеличению численности оленей, - они не подвержены болезни. Эксперты отмечают, что популяция диких кабанов в крае восстановится без вмешательства человека, однако этот процесс занимает время.

"В период с 2016 по 2018 годы в естественную среду обитания заказников "Сафонова дача", "Бугунтинский", "Дебри", "Лесная дача", "Русский лес", "Стрижамент" и памятника природы "Гора Брык" расселена 91 особь оленя. Сегодня, по данным государственного учета, их численность увеличилась до 107 особей", - говорится в сообщении.

В работе по увеличению популяции оленей на Ставрополье помогает и программа "Сохраним природу родного края" Каспийского трубопроводного консорциума, отмечают власти. "В октябре текущего года в рамках экологической программы компании будут приобретены еще четыре особи самцов производителей пятнистого и благородного оленей для вольеров в заказниках "Стрижамент" и "Сафонова дача". Кроме того, будут приобретены десять особей оленя пятнистого для последующего расселения в заказнике "Русский лес", - отметили в министерстве.

Восстановление популяции

Как ранее сообщали ТАСС в Минприроды края, общая численность благородных и пятнистых оленей в регионе превышает 260, до разведения оленей их количество составляло порядка 60. С 2010 года в регион начали завозить пятнистых и благородных оленей, их разведение шло в вольерах. Условия оказались подходящими для животных, с 2016 года началась работа по выпуску их из вольеров в естественную среду обитания.

"Копытные играют огромную роль в наших экосистемах, как растительноядные животные, каждый занимает свою экологическую нишу и выполняет свою строго отведенную природой роль. Кабан - животное пластичное, может восстановиться и сам, довольно быстро. Более традиционная работа идет как раз по выпуску оленей, они более эстетичные, элегантные, крупные животные", - пояснил ТАСС доктор биологических наук, профессор кафедры общей биологии и биоразнообразия Северо-Кавказского федерального университета Михаил Ильюх.

Преимущество оленей не только в их красоте, - они не подвержены африканской чуме. "Конечно, чуме подвержены только свиные, оленей она не касается, это другое подсемейство", - отметил ученый, добавив, что в регионе традиционно обитали благородные олени. "Что касается пятнистого оленя - это отдельный вопрос, поскольку изначально он у нас не встречался, это дальневосточный вид, <…> как он себя поведет - еще неизвестно", - пояснил Ильюх.