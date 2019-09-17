Центр культурного развития планируют построить в Карабулаке в 2020 году

МАГАС, 17 сентября. /ТАСС/. Центр культурного развития (ЦКР) построят в Карабулаке в 2020 году, рассказал ТАСС во вторник заммэра города Азраил Джандигов.

"В рамках нацпроекта "Культура" мы намерены построить в городе до конца 2020 года первый центр культурного развития. В нем будут зал для проведения культурных мероприятий с посадочными местами на 140 человек, кинозал, аудитории для проведения кружков по вокальному мастерству, хореографии, декоративно-прикладному искусству и рисованию, электронная библиотека и зал для репетиций ансамбля", - отметил собеседник агентства.

"У нас и городская библиотека, и дом культуры располагаются в очень маленьком и ветхом здании 1960 года постройки. В этом же здании проходили репетиции детского ансамбля "Таргим", - рассказал заммэра. - Городская библиотека, дом культуры и ансамбль переберутся в центр культурного развития после его открытия".

По его словам, располагаться новый культурный объект будет в центре города для легкодоступности посетителей и детей, которые в нем будут обучаться.

Нацпроект "Культура" рассчитан на 2019-2024 годы и включает три подраздела: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта планируется выделить 113,5 млрд рублей.