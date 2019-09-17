Дорожное полотно прокладывают в двух горных селах Ингушетии

МАГАС, 17 сентября. /ТАСС/. Дорожное полотно возводят в двух сельских поселениях горного Джейрахского района Ингушетии, рассказал ТАСС во вторник глава района Ахмед Льянов.

"Работы ведутся в двух горных селах - Ляжги и Джейрах. В Джейрахе мы проложили уже 4 км полотна по центральным улицам, в скором времени будет проложено еще около 3 км и работы будут завершены. Возможно, для крупных городов это маленькие цифры, но для жителей горных сел это долгожданный комфорт. Также в Джейрах круглогодично приезжают туристы", - отметил собеседник агентства.

По его словам, в Ляжгах самой большой проблемой был подъезд к высокогорному селу, который проходит рядом с обрывом: жители села жаловались на отсутствие безопасного проезда, особенно в темное время суток и в зимний период". "Жители попросили с одной стороны установить подпорную стену, с другой - колесоотбойник, чтобы не было риска автомобилю улететь в обрыв, что мы и сделали", - добавил Льянов.

Кроме того, он подчеркнул, что в обоих селах обустроены подъезды к соцобъектам - школам, детсадам и больницам.

По информации администрации района, в двух селах проживают около 2,5 тыс. человек.