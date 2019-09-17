Соревнования по легкой атлетике пройдут в горном районе Ингушетии

МАГАС, 17 сентября. /ТАСС/. Соревнования по легкой атлетике по пересеченной местности пройдут в горном Джейрахском районе Ингушетии 19 сентября. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального Минспорта.

"В четверг, 19 сентября, в Джейрахском районе Ингушетии на территории всесезонного курорта "Армхи" пройдут республиканские соревнования по легкой атлетике по пересеченной местности, посвященные памяти народного депутата РФ Бембулата Богатырева", - говорится в сообщении.

"Мы рассчитываем на участие более 60 человек, ограничений по количеству, возрасту и другим критериям нет. Участники пробегут дистанцию в 1,5 тыс. м, для лучших подготовлены призы. Победитель будет награжден кубком, медалью, грамотой и сертификатом на бесплатное проживание и питание на всероссийском курорте "Армхи" на двоих человек в течение двух дней и одной ночи", - отметили в пресс-службе.

Бембулат Богатырев в 1990 году избран народным депутатом, при его непосредственном участии были приняты три закона, игравшие значительную роль в восстановлении прав репрессированных народов. Богатырев является одним из людей, стоявших у истоков образования Ингушетии.

"Армхи" - всесезонный оздоровительный и горнолыжный курорт, построенный в 2012 году. Он расположен в западной части Джейрахского района на высоте 1,5 тыс. м над уровнем моря и занимает территорию более 2 тыс. га. Эту местность иногда называют музеем под открытым небом: здесь находится более 90 исторических памятников, в том числе знаменитые ингушские боевые башни и древние христианские храмы.