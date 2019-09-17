Ставрополье рассчитывает на дополнительную федеральную поддержку в строительстве школ

СТАВРОПОЛЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Ставропольский край надеется на дополнительную поддержку федеральных властей в строительстве школ для ликвидации двухсменного образования, сообщила во вторник замминистра образования края Галина Зубенко. Также в крупных городах есть потребность в дополнительном строительстве детских садов.

"Есть понимание Министерства просвещения РФ, если мы выполним обязательства в 2019 году [по строительству образовательных учреждений] - сможем претендовать на дополнительную поддержку. В основном необходимы школы в городской местности - Ставрополь, Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск. Самая напряженная ситуация в Михайловске", - сказала она на заседании комитета думы края по образованию, культуре, науке, молодежной политике, СМИ и физической культуре.

Зубенко уточнила, что в крае во вторую смену учатся порядка 15% школьников - 47 тыс. детей. "Школ, работающих в две смены, - 211, это 33%. Поэтому мы, естественно, будем заявлять [строительство объектов] по максимуму", - пояснила она.

По данным министерства, наибольшая потребность в местах в детских садах наблюдается в двух городах, где в общей сложности проживают порядка 600 тыс. человек. "Нужно еще три сада, чтобы удовлетворить 100% потребность детей от двух месяцев до семи лет в Михайловске, сложная ситуация и в Ставрополе, <…> до 1,5 лет мало обращений, после начинает поступать очень много обращений по Михайловску и Ставрополю. Ясельные группы востребованы", - отметила замминистра.

По данным краевого Минстроя, на строительство образовательных учреждений на Ставрополье в 2019 году было направлено более 4 млрд рублей из бюджетов разных уровней.