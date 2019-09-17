Около 500 млн рублей требуется на модернизацию детских лагерей на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Ремонт и реконструкция детских загородных лагерей требует порядка 500 млн рублей на Ставрополье. Об этом сообщила во вторник заместитель министра образования края Галина Зубенко на заседании комитета думы края по образованию, культуре, науке, молодежной политике, СМИ и физической культуре.

"Остается вопрос материально-технической базы загородных лагерей. <…> Чтобы провести капитальный ремонт в действующих лагерях требуется 226 млн рублей. Чтобы провести реконструкцию действующих и недействующих лагерей, к примеру, "Спутник" в Кочубеевском районе и "Лесные ключи" в Изобильненском районе, то необходимо еще 264 млн рублей, потребность практически полмиллиарда", - сказала она.

Летом 2019 года на Ставрополье детей приняли 22 загородных лагеря, три из них были обновлены - в Новоселицком, Благодарненском, Петровском районах.

"Мы знаем, что федерация уделяет внимание этому вопросу, <…> разрабатывается проект развития сферы отдыха и оздоровления детей. Как только программа будет принята, мы обязательно будем заявляться. Наших федеральных депутатов просим, чтобы они эту программу поддержали и в обязательном порядке будем включаться в эту программу", - отметила заместитель министра.

Ранее в Агентстве стратегических инициатив (АСИ) сообщали, что в адрес Министерства экономического развития РФ были направлены предложения по строительству и реконструкции заброшенных детских лагерей с помощью государственно-частного партнерства (ГЧП) и концессионных соглашений. В соответствии с планом мероприятий АСИ, к концу 2020 года предполагается разработать федеральный проект по развитию отрасли детского отдыха и модернизации инфраструктуры этой сферы. Планируется, что к 2024 году в реализации программы будут участвовать 40 регионов страны.