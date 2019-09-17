Власти Ставрополья предлагают включить в план развития Кисловодска кинотеатр "Россия"

КИСЛОВОДСК, 17 сентября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края предлагают включить самый большой в Кисловодске кинотеатр "Россия", пустующий долгие годы, в план комплексного развития города-курорта до 2030 года. Об этом сообщил во вторник губернатор Владимир Владимиров.

"Кинотеатр "Россия" мы также хотели бы включить в программу реконструкции. Мы сейчас начали проектирование. И хотим, чтобы тоже она вошла в программу развития города-курорта Кисловодска", - сказал Владимиров на выездном заседании рабочей группы Совета Федерации по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и органами власти Ставропольского края по вопросам комплексного развития Кисловодска.

Специалисты консалтинговой компании КБ "Стрелка" разрабатывают стратегический план реконструкции центральной улицы Кисловодска, на которой расположен старый кинотеатр, отметил Владимиров. "Мы хотим превратить проспект Победы в единый ансамбль. И далее упремся мы в "Россию", - сказал губернатор.

Самый большой в городе кинотеатр "Россия" был построен в 1970-х годах на проспекте Победы в центральной части города, напротив здания администрации. Здание кинотеатра признано памятником архитектуры и градостроительства, однако с 2008 года не используется, постепенно разрушаясь.

Власти Кисловодска в 2018 году сообщали, что за два года выделят 67 млн рублей на разработку документации для реконструкции кинотеатра "Россия". Предполагалось создать культурно-досуговый центр с музейно-выставочной площадкой, торгово-развлекательными зонами, подземной автостоянкой, а также основным залом, предназначенным для проведения концертов, кинопоказов, лекций, ярмарок, выставок, форумов и конференций.

Как ранее сообщал ТАСС, специалисты КБ "Стрелка" разработают мастер-план развития и благоустройства города-курорта Кисловодска в Ставропольском крае. Глава Кисловодска Александр Курбатов отметил, что антропологи КБ "Стрелка" приступили к работе в городе с 1 сентября.