Ректор СОГУ заявил, что "Точка кипения" откроется в Северной Осетии в 2020 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 сентября. /ТАСС/. Руководство Северо-Осетинского государственного университета (СОГУ) имени К. Л. Хетагурова планирует до сентября 2020 года открыть на базе вуза пространство коллективной работы "Точка кипения". Об этом ТАСС сообщил ректор СОГУ Алан Огоев.

"Мы надеемся, что в до сентября 2020 года мы откроем на базе университета "Точку кипения". Мы должны были открыть ее еще в декабре 2018, но из-за финансов мы не смогли этого сделать", - сказал собеседник агентства.

При этом Огоев подчеркнул, что вуз принимает активное участие в организации площадок для притяжения талантливой и инициативной молодежи с различными проектами. Ректор вуза отметил, что на площадке университета уже обсуждаются различные стартапы для развития региона.

По словам собеседника агентства, задача вуза заключается в том, чтобы собирать такую молодежь на базе университета для дальнейшей переработки и реализации их проектов при поддержке правительства региона. "Мы надеемся, что вуз начнется становится полноценным партнером правительства республики для развития социально-экономической сферы", - сказал он.

"Точки кипения" создают при поддержке "Платформы НТИ" по поручению Агентства стратегических инициатив в рамках Национальной технологической инициативы (НТИ) с 2014 года. Пространства предназначены для обмена опытом и разработок с участием ученых, бизнесменов, госслужащих, общественников, студентов.