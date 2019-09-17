Канатную дорогу в нацпарке "Кисловодском" модернизируют

КИСЛОВОДСК, 17 сентября. /ТАСС/. Подвесную канатную дорогу, которая связывает национальный парк "Кисловодский" с олимпийской базой на горе Малое седло, модернизируют. Об этом сообщил во вторник первый зампредседателя Совета Федерации Николай Федоров в ходе выездного заседания рабочей группы верхней палаты по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и органами власти Ставропольского края по вопросам комплексного развития Кисловодска.

"Запланирована модернизация подвесной канатной дороги, связывающей национальный парк "Кисловодский" с верхним спортивным комплексом филиала "Юг Спорта" (ФГБУ, учебно-тренировочный центр). Как выяснилось в процессе общения, у Минприроды появились какие-то новые соображения по этой теме", - сказал Федоров.

Он добавил, что в ближайшие дни состоится совещание с участием представителей федеральных властей и Ставропольского края, чтобы составить план действий по модернизации канатной дороги. "Потому что в таком виде эту неприглядную подвесную дорогу оставлять нельзя. Надо нам находить приемлемые решения", - отметил Федоров.

Сейчас в Кисловодске есть канатная дорога в верхний курортный парк. В вагончиках на 25 человек за 6 минут можно подняться из Долины роз на гору Малое седло, на высоту около 1300 метров над уровнем моря. Дорога построена в 1973 года.

Кисловодский курортный парк был основан в 1823 году, в 2016 году получил статус национального, сегодня занимает 966 гектаров.