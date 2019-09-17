Первый форум молодых политологов России "Дигория" открылся в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 сентября. /ТАСС/. Открытие Первого форума молодых политологов России "Дигория" состоялось в Северной Осетии во вторник. В мероприятии принимают участие порядка 150 человек из более чем 55 регионов.

"Молодым людям предстоит в скором времени формировать общественно-политическую ситуацию в стране, быть в гуще политических событий. Знакомство их здесь послужит миру, добрососедству в нашей большой стране", - сказал на открытии глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

На форуме проходят образовательные, дискуссионные и культурные мероприятия. Ведущие российские политологи делятся с участниками своим видением особенностей политического процесса России, важнейшими текущими трендами, а также учат применять теоретические модели в политической практике.

"Форум проводим в первый раз, он не очень большой, но важный, потому что затрагивает сообщество молодых политологов. Сейчас очень много самой разной информации, мы живем в век интернета, где человеку трудно сориентироваться, что есть зерно, а что плевел. Умение расставить правильно акценты, найти смысл, который заслуживает внимание - в этом задача политологов", - сказал начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, который прибыл в республику для участия в форуме.

Форум продлится до 21 сентября. По его итогам будет выпущен сборник научных статей, где будут представлены тезисы участников на эту тему. Организаторами форума выступают Российское общество политологов, Федеральное агентство по делам молодежи и правительство Северной Осетии.