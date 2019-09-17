В Черкесске наградили лучших региональных радиожурналистов на фестивале "Голос Кавказа"

ЧЕРКЕССК, 18 сентября. /ТАСС/. Награждение победителей Всероссийского радиофестиваля "Голос Кавказа" состоялось во вторник в Карачаево-Черкесии. Журналисты из 70 регионов России представили на суд жюри более 300 работ.

Работы радиожурналистов оценивались в трех номинациях. Награду за утреннее шоу получили представители "ФM-на Дону" (Ростов-на-Дону) Алишер Ходжаев и Вера Данилиди. Победителем в номинации "Тематическая программа" стала руководитель Службы радиовещания ГТРК "Тула" Тамара Соловьева. Специальный приз в номинации "Тематическая программа" достался корреспонденту ГТРК "Адыгея" Марине Кушховой. Лучшей в номинации "Ежедневная информационная программа" стала программный директор телерадиокомпании "Тихий Дон" Инна Панфилова.

"Фестиваль развивает горизонтальные связи между региональными радиостанциями, радиожурналисты обмениваются опытом - у нас прошел круглый стол, доклады и выступления, презентации. Мы знакомим всех радиожурналистов с культурой жителей России, которые проживают на Северном Кавказе", - сказал ТАСС первый замминистра Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Сайд-Селим Абдулмуслимов.

Он добавил, что организаторы проекта планируют придать радиофестивалю статус международного. Со следующего года планируется начать прием работ участников из стран СНГ.

На фестивале прошел круглый стол на тему "Региональные радиостанции в новой медиареальности, принципы взаимодействия", спикером которого, в частности, выступила руководитель управления продаж информационных продуктов ТАСС Наталия Харисова и руководители региональных СМИ. Мероприятие завершилось большим концертом с участием артистов со всех регионов СКФО и ЮФО, которые исполнили песни на родных языках,

Радиофестиваль "Голос Кавказа" посвящен памяти первого президента Чеченской республики, Героя России Ахмата Кадырова и проводится в восьмой раз. Первый радиофестиваль прошел в 2012 году в Грозном. Организаторами выступают министерство Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации при содействии ФАДН России.