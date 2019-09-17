Представители КЧР представят старинные жилища народов региона на фестивале в Грозном

ЧЕРКЕССК, 18 сентября. /ТАСС/. Представители Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) представят на Фестивале культуры и спорта народов Кавказа, который пройдет 21-22 сентября в Грозном, национальное подворье со старинными жилищами субъектообразующих народов региона. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе главы и правительства КЧР.

"В предстоящие выходные в столице Чеченской Республики состоится юбилейный X Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа, в котором Карачаево-Черкесия примет активное участие. Помимо участия в спортивной программе фестиваля, регион представит гостям и участникам мероприятия национальное подворье, украшенное под старинные жилища титульных народов Карачаево-Черкесии (карачаевцы, черкесы, абазины, ногайцы и русские - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, будет подготовлен стол с национальными блюдами и сладкими угощениями народов Карачаево-Черкесии. Гости фестиваля также смогут попробовать чай из трав с лугов республики, варенье и мед.

"Помимо этого, регион представит выставку с работами лучших ремесленников Карачаево-Черкесии и концертную программу с зажигательными хореографическими, инструментальными и вокальными номерами", - добавили в пресс-службе.

Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа (ранее назывался "Кавказские игры") пройдет 21-22 сентября в городе Грозном. В нем примут участие делегации семи регионов Северо-Кавказского федерального округа. В рамках фестиваля пройдут соревнования по 12 видам спорта, в том числе бег на ходулях, стрельба из лука, поднятие тяжестей, армрестлинг, мини-футбол. Из культурных мероприятий ожидаются концерты, круглые столы, дискуссии по вопросам развития спорта и сохранения культуры и традиций народов Кавказа.