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Российские ученые не фиксируют гибели тюленей на севере Дальнего Востока, как на Аляске

По данным американских ученых, на Аляске с июня 2018 года погибло почти 300 тюленей

ВЛАДИВОСТОК, 18 сентября. /ТАСС/. Российские специалисты не фиксируют на севере Дальнего Востока массовой гибели тюленей, которая наблюдается по другую сторону Чукотского и Берингова морей - на Аляске. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО).

По данным агентства Associated Press, на Аляске ученые с июня прошлого года начали фиксировать аномалию: погибло почти 300 тюленей. По словам представителя американского Национального управления океанических и атмосферных исследований Джули Спигл, рассматриваются версии заражения животных вирусами, бактериями.

"Российские ученые не фиксировали чрезмерно высокой смертности тюленей на севере Дальнего Востока. Официальных запросов о сотрудничестве в этом вопросе от коллег из США пока не поступало", - сообщил представитель ТИНРО.

Американские биологи получили данные о 282 случаях, что в пять раз превышает средние показатели смертности. У многих выброшенных на берег животных отсутствовал мех. Специалисты выделили особенность: все смерти произошли исключительно в летний период. Аномалии и раньше происходили в данном районе Аляски: с 2011 года по 2016 год тюлени и моржи также гибли там по необъяснимым причинам.

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