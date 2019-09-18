Один из районов Ставрополья с населением в 25 тыс. человек обеспечат качественной водой

ПЯТИГОРСК, 18 сентября. /ТАСС/. Семь населенных пунктов Предгорного района Ставропольского края будут обеспечены качественной водой в 2020 году. Всего в этих поселениях проживает около 25 тыс. человек, сообщила в среду пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

"Строительство межпоселкового водовода решит проблему с дефицитом воды в селах Юца, Садовое, Этока, Привольное, поселке Песковский, хуторах Новая Пролетарка и Тамбукан. Стабильное водоснабжение будет обеспечено для 24,5 тыс. жителей этих поселений", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, по поручению губернатора Ставрополья Владимира Владимирова строительство межпоселкового водовода в Предгорном районе включено в утвержденную в крае программу по повышению качества водоснабжения до 2024 года. Проект будет реализован в 2020 году. На эти цели в краевом бюджете будет заложено более 100 млн рублей.

Специалисты ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" запитают новый водовод от Кубанского группового водовода.

"Сейчас жители этих населенных пунктов получают воду из природных источников, производительности которых уже недостаточно, чтобы обеспечить нужды граждан, особенно в летний период. Строительство межпоселкового водовода позволит подключить потребителей к централизованному водоснабжению и снимет проблему дефицита воды", - приводятся в сообщении слова первого заместителя министра ЖКХ края Евгения Маслова.