Глава Ставрополья назвал главные проблемы села

СТАВРОПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Обветшание инфраструктуры, отток населения и уровень зарплат являются главными проблемами сельских территорий. С таким мнением выступил в среду на открытии форума "АгроЮг" в Ставрополе глава Ставропольского края Владимир Владимиров.

"Вызовы, которые есть в сельском хозяйстве, - низкие зарплаты, исход людей из села, обветшание сельской инфраструктуры, которая имеется. Мы нашими встречами и внутренними переговорами должны работать над этими тремя постулатами, которые очень важны", - сказал Владимиров.

Начался форум с пленарного заседания, на котором обсуждаются основные направления индустрии. В течение дня предполагается работа экспертов по отдельным направлениям - растениеводство, животноводство, экспорт продукции, точное земледелие.

Международный форум экспертов в области сельского хозяйства "АгроЮг" ежегодно проходит на территории Ставропольского края с 2015 года. В нем принимают участие эксперты, представители профильных российских и зарубежных компаний, региональных правительств. В 2019 году участниками форума стали свыше 400 руководителей агрохолдингов, фермерских хозяйств, инвесторов, производителей технологий и поставщиков услуг.

Эксперты обсуждают перспективные точки роста в агропромышленном комплексе, экспортный потенциал, поддержку растениеводства и животноводства, проблемы и пути их решения в производстве молочной продукции и глубокой переработке продукции растениеводства.