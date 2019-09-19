Калашников и Шмайссер на одном стенде: какое оружие и почему хранят в музеях Ижевска

Карабин-предшественник АК-47, давний спор о сходстве разработок Хуго Шмайссера и Михаила Калашникова, подделки с черного рынка и автомат, чей выстрел не улавливает камера, снимающая 100 кадров в секунду

19 сентября в России отмечается День оружейника. Ижевск — одна из оружейных столиц страны наряду с Тулой: здесь в 1807 году был основан оружейный завод, а сейчас производится большая часть российского и 10% мирового стрелкового оружия. В столице Удмуртии располагаются Музейно-выставочный комплекс им. М.Т. Калашникова и Музей завода "Ижмаш", где представлены образцы оружия, ради которых сюда стоит приехать. Когда один заряжал, а второй — стрелял В 1807 году в Ижевске на основе сталеделательного завода решили открыть оружейный завод. Его основателем стал обер-берг-гауптман Андрей Федорович Дерябин. Прицельная дальность первых образцов пехотных гладкоствольных дульнозарядных ружей с ударно-кремниевым замком и классической системой воспламенения составляла всего 200 м при скорострельности 1–1,5 выстр./мин. Для них требовалось сразу два человека: один заряжал, второй стрелял. "Здесь же можно увидеть первые модифицированные ружья с ударно-капсюльным замком, что позволяло выполнять стрельбу в дождь и избегать при этом осечек из-за намокания пороха. Однако ружья до сих пор были дульнозарядными", — рассказал ТАСС научный сотрудник Музейно-выставочного комплекса им. М.Т. Калашникова Вадим Хохлов.

Описание В музее представлено старинное оружие © Владимир Смирнов/ТАСС

Позднее — в 50-х годах XIX века, после Крымской войны, в Ижевске начинают создавать нарезное оружие. Гладкоствольное ружье превращается в винтовку: в канале ствола появляются нарезы, похожие на винты, что позволяет увеличить скорость пули и его прицельную дальность до 400 м. На основе таких ружей стали создавать кавалерийские пистолеты и перевооружать армию. "В музее представлена пехотная винтовка австрийского инженера чешского происхождения Сильвестра Крнки, пехотная винтовка Бердана, которая разрабатывалась в США, но производство ее освоили и в Ижевске", — пояснил Хохлов. Кроме того, здесь есть карабин Мосина начала XX века, более современные винтовки Токарева и Симонова. Самозарядный карабин Калашникова В музее "Ижмаш" есть редкие вещи — например, опытный образец самозарядного карабина Калашникова производства 1945 года. Таких сохранилось всего несколько. Калибр патрона был привычным для того времени — 7,62 мм, масса оружия составляла чуть более 4 кг, дальность стрельбы — 1 км при емкости магазина десять патронов. "Я не представлял, что в мире таких существует больше двух экземпляров, но оружие появилось в музее, — говорит технический консультант концерна "Калашников" Владимир Онокой. — Если мы его разберем, то увидим узлы и элементы, похожие на автомат Калашникова. Мы видим, как шаг за шагом конструкторские решения приводят Михаила Тимофеевича [Калашникова] к автомату. При этом оружие имело обойму, которая для экономии времени автоматически выбрасывалась, когда патроны кончались".

Описание Самозарядный карабин Калашникова, образец 1945 года (второй сверху) © Владимир Смирнов/ТАСС

Есть версия, что в том числе именно это новшество сгубило карабин, так как солдаты, по мнению военного руководства, могли принять это конструкторское решение за поломку оружия. Такой карабин в итоге проиграл испытания карабину Симонова. АК-47 под водой, в иле и на проселочных дорогах На стендах музея Калашникова расположены классические образцы оружия, которые поступили на вооружение армии в 1950-х годах. Среди них знаменитый на весь мир АК-47.

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По словам Вадима Хохлова, после окончания войны в военном руководстве страны поняли, что возможности пистолетов-пулеметов Шпагина и Судаева, а также винтовок Мосина и Токарева ограничены из-за возможностей патрона, прицельной дальности и скорости стрельбы. "Нашей армии на тот момент необходимо было качественное штурмовое оружие, для которого ни пистолеты-пулеметы, ни винтовки не подходили, — необходимо было оружие, которое бы стало золотой серединой. В то время конструктор Николай Елизаров создает патрон калибра 7,62х39 мм, который по размерам занимал промежуточное положение между патронами для пистолетов-пулеметов и винтовок", — сказал Хохлов. Военным требовалось оружие под новый промежуточный патрон. В 1943–1944 годах для этого провели конкурс. Победил ручной пулемет Дегтярева (РПД-44), вместимость магазина которого составляла 100 патронов, а темп стрельбы — 650–750 выстр./мин. Так, РПД-44 стал основным пулеметом армии на период с 1944 по 1959 год до принятия на вооружение пулемета Калашникова. В качестве индивидуального оружия был предложен самозарядный карабин Симонова, вместимость магазина которого составляла десять патронов. Карабин мог совершить 35–40 выстр./мин, его прицельная дальность составляла до 1 км. Михаил Калашников представлял на эти конкурсы свои образцы оружия, но победить более мастеровитых конструкторов тогда не смог.

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Но пулемет при этом не являлся индивидуальным оружием бойца, а карабин Симонова не мог стрелять очередями. В итоге в 1946 году был объявлен конкурс на производство автоматического карабина (автомата) под промежуточный патрон, и целые конструкторские бюро включились в эту гонку — ковровские, тульские, климовские мастера. "В качестве оружия предлагались автоматы Александра Дементьева, Алексея Булкина, Германа Коробова, но именно Калашникову удалось предложить вариант, который был надежным и недорогим. Автомат при этом имел наименьшее количество деталей при разборке, был простым в обращении, имел в то время заявленную "выносливость" 18–20 тыс. выстрелов, но мог выдержать до 100 тыс. выстрелов. Его держали под водой, замачивали в иле, привязывали к технике и по 30 км волокли по проселочным дорогам. После этого автомат работал исправно", — объяснил Хохлов.

Описание Автомат Калашникова образца 1947 года (АК-47) © Владимир Смирнов/ТАСС

Калашников выиграл конкурс. Автомат представили в двух исполнениях — АК-47 и АКС, второе предусматривало складной приклад для десантников. АК-47 использовал патроны калибра 7,62 мм, его масса составляла 4,3 кг, дальность стрельбы — 800 м, темп — 600 выстр./мин, магазин вмещал 30 патронов. АКС при этом был немного легче, но в целом имел схожие характеристики. В музее есть уникальный опытный образец со сбалансированной автоматикой и противовесом, который позволял балансировать ствол, но этот вариант, по словам Хохлова, не прошел испытания. Калашников и Шмайссер В музее "Ижмаша" на одном из стендов можно увидеть рядом АКМ и немецкую винтовку "Штурмгевер-44" (Sturmgewehr). Их соседство здесь неслучайно, так как многие годы идет спор о том, использовал ли Михаил Калашников при создании своего автомата наработки немецкого конструктора Хуго Шмайссера. В 1943 году на вооружении немецкой армии была штурмовая винтовка MP-43 Шмайссера — фактически она считалась одним из первых автоматов. "К счастью, благодаря работе специалистов музея "Ижмаша" удалось получить большинство информации по данному вопросу и можно как минимум сравнить техническую часть автомата Калашникова и "Штурмгевера". У них совершенно разная компоновка, автомат немецкого конструктора сделан полностью из металла, из-за чего он при интенсивной стрельбе в бою попросту раскалялся, и стрелять из него без специальных варежек подолгу было нельзя. Кроме того, немецкий автомат не предусматривал модифицированную складную версию, к примеру для парашютистов", — говорит Владимир Онокой.

Описание Автомат Калашникова модернизированный (АКМ) и немецкая винтовка "Штурмгевер-44" (Sturmgewehr) © Владимир Смирнов/ТАСС

По словам эксперта, разработка автомата Калашникова велась в Коврове и на ныне закрытом полигоне в районе Голутвина. "Автомат появился задолго до того момента, когда Калашников ступил на удмуртскую землю, где в то время находился Шмайссер", — уточнил Онокой. Первые образцы АК производились на Ижевском мотозаводе №524, а Шмайссер работал на "Ижмаше". "Автомат уже был готов и даже была выпущена первая партия, и все это происходило вдалеке от Шмайссера, даже в теории не давая ему шанса присоединиться к работе над оружием", — пояснил Онокой. По его словам, Шмайссер был эффективным бизнесменом и руководителем, но игнорировал те задачи, которые перед ним ставились, и имел одни из худших характеристик среди немецких специалистов, которые на тот момент работали в Ижевске. Европейские подделки АК В конце 1950-х, 1960-е и 1970-е годы Советский Союз вышел на международную арену с автоматами АКМ и АК-74. В то время конструкторскими решениями Калашникова делились в основном со странами социалистического лагеря и Варшавского договора, отметил Вадим Хохлов. И там начали производить большое количество копий знаменитого АК, которые по внешним признакам схожи с советским оружием, однако сильно уступают ему в технических характеристиках. "Зарубежные страны использовали более дешевые составляющие, что влияло в том числе на ресурс оружия, который за редким исключением превышал 10 тыс. выстрелов, что для армейского автоматического оружия было крайне низким показателем. Тем не менее автоматы стали доступными и дешевыми, поэтому легли в основу европейского черного рынка", — рассказал научный сотрудник музейно-выставочного комплекса.

Описание Китайский автомат Type 56 и автомат Калашникова болгарского производства © Владимир Смирнов/ТАСС

В музее представлены китайский образец Type 56 с калибром патрона 7,62 мм, массой 3,7 кг, дальностью стрельбы 500 м и темпом стрельбы 600–650 выстр./мин. Также здесь можно увидеть болгарский Калашников с тем же калибром, что у китайского "брата", массой 4,07 кг, расстоянием прицельной стрельбы 700 м и темпом стрельбы 600 выстр./мин. Кроме того, на выставке присутствует автомат CZ Sa vz. 58 чехословацкого производства калибром 7,62 мм, массой 2,9 кг с прицельной дальностью 800 м и вариант из ГДР с названием MPi-AKS-74NK калибром 5,45 мм, массой 2,7 кг, прицельной дальностью 500 м, темпом стрельбы 700 выстр./мин. "У немецкого образца калибр меньше по той простой причине, что немцы начали производить автоматы позднее", — добавил Хохлов. Оружие холодной войны Автомат АК-74 разрабатывался с середины 1960-х годов и поступил на вооружение в 1974 году. "В те годы ничего не предвещало появления этого оружия, однако американцы в середине 50-х годов разработали малоимпульсный патрон калибра 5,56x45 мм. Он отличался легкостью, из-за чего отдача при стрельбе была более комфортной. Под этот патрон они собрали комплекс AR-15 под индексом M16. Советский Союз в условиях холодной войны должен был ответить на разработку заокеанских оружейников, однако аналогичного боеприпаса у нас не было", — рассказал Вадим Хохлов. В итоге Тульское конструкторское бюро под руководством Виктора Сабельникова получило задание разработать патрон калибра 5,45x39 мм. Получился советский малоимпульсный скоростной патрон, который отличался от американского аналога размером гильзы и имел фактически те же характеристики. Под новый патрон начали собирать усовершенствованный автомат. Его масса составляла 3,2 кг, темп стрельбы — 600 выстр./мин, начальная скорость пули — 900 м/с, прицельная дальность — 1 тыс. м, вместимость магазина — 30 патронов. Новый образец отличался тем, что на него можно было закрепить прицел ночного видения и подствольный гранатомет ГП-25.

Описание Автомат укороченный АКС-74У и автомат АК-74 с подствольным гранатометом ГП-25 © Владимир Смирнов/ТАСС

"Также в 1979 году был предложен автомат для ведения боя в городских условиях — укороченный автомат АКС-74У, который также представлен в музее. Он был более маневренный, но прицельная дальность у автомата составляла всего 500 м, однако большинство задач он решал. Несмотря на то что пуля стала "бояться" рикошета, она имела больший поражающий эффект", — говорит Хохлов. Пробивной проект Драгунова и неуловимый выстрел Никонова В музее "Ижмаша" есть образцы оружия знаменитых ижевских конструкторов Евгения Драгунова и Геннадия Никонова. Один из экземпляров — снайперская винтовка Драгунова (СВД), произведенная на заводе "Ижмаш" в 1994 году.

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СВД была принята на вооружение армии в 1963 году. В те годы при создании оружия шли по пути его унификации, что позволяло с наименьшими затратами получить новый образец. С винтовкой было все не так: для серийного изготовления на заводе создали отдельную производственную линию, так как это оружие не содержало деталей автомата Калашникова. "Можете себе представить, как Драгунов бился за то, чтобы никаких составляющих, использующихся на лучшем заводе страны, не использовалось в его винтовке. Это невероятная сила духа и характера, позволившая человеку отстоять решения, которые он считал правильными", — отметил Владимир Онокой. На момент создания СВД была передовым оружием, так как практически все снайперские винтовки мира до начала 90-х годов перезаряжались вручную. Существовали отдельные варианты самозарядных снайперских винтовок, но они не получали массового употребления. С конца 1990-х — начала 2000-х годов концепция поменялась и именно полуавтоматическая винтовка стала настоящим оружием снайпера. Драгунов это понял еще в 1960-е годы и смог отстоять и реализовать свои задумки.