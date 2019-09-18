В Еврейской АО зафиксировали новый очаг африканской чумы свиней

ТАСС, 18 сентября. Новый очаг африканской чумы свиней выявили в Еврейской АО, где ранее это заболевание было зафиксировано в подворье села Дежнево. Об этом сообщило в среду управление по внутренней политике правительства области.

"Зафиксирован новый очаг африканской чумы свиней в селе Амурзет Октябрьского района. Ведется подготовка к работе по отчуждению животных", - говорится в сообщении. Животных уничтожат, территорию, где они находились продезинфицируют.

В сентябре очаг вируса африканской чумы свиней обнаружили в селе Дежнево Ленинского района Еврейской АО. Там ввели карантин и установили угрожаемую зону в радиусе 5 км. В связи с этим на въездах в села Дежнево и Квашнино, которое находится рядом, были установлены посты из числа сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС и областного управления ветеринарии. Очаги заболевания также фиксируют в Амурской области и в Приморье.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - зараженные или уже выздоровевшие животные. Как правило, вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случаев заражения человека этой инфекцией зарегистрировано не было, однако ученые не исключают риска заболевания, поскольку вирус развивается непредсказуемо и возможно увеличение числа его разновидностей.