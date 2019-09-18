В Назрани в рамках нацпроекта благоустроят сквер

МАГАС, 18 сентября. /ТАСС/. Власти самого большого города Ингушетии Назрани в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" начали благоустройство городского сквера. Строительные работы будут завершены до конца месяца, рассказал ТАСС мэр Назрани Алихан Тумгоев.

"Это старый район города, там была зеленая зона с многолетними деревьями, мы решили превратить ее в сквер в рамках нацпроекта и проложить дорожки, одна будет шириной полтора метра для пеших прогулок, а вторая - 2 метра, для любителей покататься на велосипедах и роликах. Также мы установим скамейки для отдыха, беседки, освещение, урны для мусора. Работы начаты нами сегодня, поскольку погода не позволяет откладывать строительство на долгий срок", - сказал Тумгоев.

По его словам, на данный момент рабочие заняты созданием прогулочных площадок и установкой фонарных столбов с освещением.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов - "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает, в том числе строительство 120 млн кв. м жилья к 2024 году. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей (до 2024 года).