"Ростелеком" модернизирует в Северной Осетии Центральный архив медизображений

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 сентября. /ТАСС/. Компания "Ростелеком" модернизирует Центральный архив медицинских изображений (ЦАМИ) в Северной Осетии, там разворачивается инфраструктура, которая обеспечит доступ к сервису для всех медучреждений республики. Об этом в среду сообщила пресс-служба компании.

"В связи с удаленным от большинства медучреждений территориальным расположением доступ к архиву ранее был затруднен. После того как специалисты "Ростелекома" усовершенствуют подсистему ЦАМИ - Единую медицинскую информационно-аналитическую систему, - врачи со всего региона получат возможность оперативно работать с архивом", - говорится в сообщении.

ЦАМИ предназначен для автоматизации работы диагностических служб медучреждений. С его помощью врачи могут хранить графические данные, обмениваться ими и проводить удаленные консультации в рамках единой информационно-технологической платформы. Решения, разработанные на основе облачных технологий, стабилизируют каналы связи и перврачи со всего региона получат возможность оперативно работать с архивомедачу данных, а также повысят уровень защиты информации за счет применения современных технологий кибербезопасности.

"Реализация этой программы, безусловно, повысит доступность и качество медицинских услуг. ЦАМИ позволяет формировать историю исследований болезней пациента для последующего использования в лечении или передаче в другие информационные базы. Система дает возможность проведения оперативных консультаций неотложных и сложных случаев, повышает качество диагностики, позволяет решать кадровые вопросы и многое другое", - цитирует пресс-служба заместителя министра здравоохранения Северной Осетии Елену Гирееву.

В прошлом году специалисты компании завершили работы по подключению к интернету лечебно-профилактических учреждений в 45 сельских поселениях республики. Специалисты компании в рамках госконтракта с Минкомсвязи построили в регионе около 70 км волоконно-оптических линий связи.