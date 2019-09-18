Военный учебный центр откроют в Северо-Осетинском госуниверситете 27 сентября

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 сентября. /ТАСС/. Первый военный учебный центр на Северном Кавказе откроется в Северо-Осетинском госуниверситете им. К. Л. Хетагурова (СОГУ) 27 сентября. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе вуза.

"Центр при университете открывается 27 сентября по инициативе руководства СОГУ и главы Северной Осетии [Вячеслава Битарова] в соответствии с решением коллегии Министерства обороны РФ в целях организации военной подготовки граждан из числа студентов СОГУ. Это первый военный учебный центр в республиках Северного Кавказа", - сказал собеседник агентства.

В центре будут готовить сержантов и солдат запаса по двум специальностям: командир отделения и старший стрелок. Выпускникам будут выдаваться соответствующие военные билеты. В дальнейшем указанные лица не подлежат призыву на срочную военную службу.

Претендентов оценивают по таким показателям, как успеваемость, дисциплина, состояние здоровья. Ежегодный набор составит 90 человек. Срок обучения курсантов военного учебного центра составит два учебных года с обязательным прохождением по окончании подготовки учебных сборов сроком до 30 суток.

В конкурсном отборе для допуска к военной подготовке рассматривались студенты первого курса, имеющие гражданство РФ, обучающиеся в университете по очной форме обучения и по состоянию здоровья годные к несению военной службы по контракту.

"Авторитет и престиж военной службы среди жителей республики во все времена находился на высоком уровне. Действовавшая до 1996 года в СОГУ военная кафедра подготовила в интересах Вооруженных сил и правоохранительных органов несколько тысяч офицеров запаса. Теперь с открытием военного учебного центра традиция будет продолжена", - цитирует пресс-служба ректора СОГУ Алана Огоева.