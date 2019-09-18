Первый арбузный фестиваль прошел в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 18 сентября. /ТАСС/. Дегустация десертов, конкурсы и мастер-класс по художественной резьбе по арбузу под национальную музыку прошли на первом гастрономическом фестивале "Арбузная поляна" в Грозном. Цель мероприятия - привлечение внимания туристов к степным районам республики, где наиболее развито бахчеводство.

"Туристы не совсем знакомы с нашими северными районами, и этим фестивалем мы, в том числе хотим привлечь внимание к степной части республики. Планируем проводить ежегодно, и уверен, что большое количество туристов будут съезжаться для посещения "Арбузной поляны". На фестивале можно посмотреть мастер-классы, попробовать десерты, поиграть в шашки с арбузами и дынями", - сказал ТАСС министр по туризму Чечни Муслим Байтазиев.

На фестивале прошел конкурс среди художественных школ республики на лучший рисунок в жанре натюрморт "Грозный арбуз". Желающие также смогли отведать варенье из арбузных корок, дынное варенье, моченые арбузы и арбузные коктейли.

"Мы представили на фестивале арбузные блины и наггетсы, дыню в кляре. Также планируем сегодня удивить гостей нашим национальным блюдом хингалш, где вместо привычной начинки из тыквы будет мякоть дыни", - сказала ТАСС повар Лейла Шагаипова.

Фестиваль сопровождался концертом артистов чеченской эстрады.