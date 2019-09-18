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Северный Кавказ

Большая сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Железноводске в День Ставропольского края

Более 100 производителей со время края представят свою продукцию

ПЯТИГОРСК, 18 сентября. /ТАСС/. Большая ярмарка пройдет в Железноводске 21 сентября, в День Ставропольского края. В ней будут участвовать более 100 производителей сельхозпродукции, сообщила в среду пресс-служба городской администрации.

"Более 100 товаропроизводителей со всего Ставропольского края представят свою продукцию под общим лозунгом "Покупай Ставропольское!". Жители округа смогут приобрести самые свежие продукты по доступным ценам", - говорится в сообщении.

По традиции ярмарка сопровождается народными гуляниями, викторинами и детскими конкурсами. Она будет открыта для посещения с самого утра в районе рынка "Славянка".

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
Северный Кавказ
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