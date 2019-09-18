В спальном районе Ессентуков в октябре появится сквер со спортивной и детской площадками

ПЯТИГОРСК, 18 сентября. /ТАСС/. Благоустройство сквера в центре спального района Ессентуков (Ставропольский край) завершат в октябре. Специалисты оборудуют детскую, спортивную площадки и ландшафтные оазисы, сообщила в среду пресс-служба городской администрации.

"Благоустройство зеленой зоны в самом центре спального района Ессентуков вышло на финишную прямую. Программа формирования современной городской среды обещает подарить району Золотушки большой комфортный сквер. Ремонтные работы по укладке плитки, установке лавочек и урн закончены", - говорится в сообщении.

На аллеях Пятигорской и Октябрьской улиц установили современные светильники, которые обладают высокой цветопередачей и сроком службы до 20 лет.

В сообщении отмечается, что сейчас на аллеях сквера идут работы по озеленению. Прогулочные тропинки обрамляются цветущими кустами, уже их завезено 576. В работе - туевые "дорожки", ландшафтные оазисы из можжевельника, японской айвы, спиреи и хосты, почти 4 тыс. квадратных метров газона.