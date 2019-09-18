Во Владикавказе в День города и республики пройдет более 10 фестивалей

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 сентября. /ТАСС/. Более 10 фестивалей пройдет во Владикавказе в День города и республики 21-22 сентября. Об этом сообщила администрация местного самоуправления города.

"Празднование Дня города и Дня республики пройдет в два дня: первый из которых будет нести национальную составляющую, а во второй день Владикавказ покажет во всей красе свои таланты и умения. Всего, во второй день запланировано проведение более 10 фестивалей", - говорится в сообщении.

Основными площадками проведения мероприятий станут проспект Мира, центральный парк им К. Хетагурова и площадь Свободы.

Учащиеся музыкальных школ города примут участие в хоровом фестиваль, а молодые танцевальные коллективы - в танцевальном. Книжный фестиваль пройдет рядом со зданием Национального музея и ознаменуется презентацией книги "Лар. Тайны старого Владикавказа", выпущенной Алиной Акоефф специально к Дню города и республики.

Театральный фестиваль состоится в сквере у дома Евгения Вахтангова. Для горожан будут выступать актеры Осетинского академического театра и Русского драматического. Гастрономический фестиваль, как и в прошлые годы, развернется на проспекте Мира.

Также будут организованы концертные площадки, выставки, аттракционы. На протяжении двух дней с 11:00 до 20:00 мск на площади Штыба будет функционировать "Кинотеатр под открытым небом", где горожане и гости столицы могут посмотреть осетинское кино и мультфильмы. Завершится праздничный день концертом и фейерверком.