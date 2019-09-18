ВЛАДИКАВКАЗ, 18 сентября. /ТАСС/. Консультационный центр для родителей открылся в Северной Осетии по нацпроекту "Образование". Он был создан на базе комплексного реабилитационно-образовательного центра для детей с нарушениями слуха и зрения, сообщила в среду пресс-служба министерства образования и науки республики.

"Высококвалифицированные специалисты центра безвозмездно оказывают услуги для родителей (законных представителей) по широкому спектру услуг, связанному с социализацией, адаптацией, воспитанием, обучением и развитием детей. На мероприятие, которое реализуется в рамках федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей" нацпроекта "Образование", выделено 7 млн рублей из федерального бюджета", - говорится в сообщении.

В центре работают в том числе дефектологи, логопеды, психологи, социальные педагоги, учителя начальных классов, юристы, неврологи, психиатры.

"В республике идет внедрение службы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей и гражданам, которые желают принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. Наши специалисты готовы оказать услуги очно, дистанционно, также они выезжают в районы республики", - цитирует пресс-служба руководителя проекта Ларису Баразгову.