Мост на федеральной дороге "Кавказ" в КБР отремонтируют до конца года

НАЛЬЧИК, 18 сентября. /ТАСС/. Дорожники до конца года отремонтируют мост через канал Золка на федеральной трассе Р-217 "Кавказ" в Кабардино-Балкарии (КБР), где в сутки проезжает до 20 тыс. автомобилей, до конца года, сообщили журналистам в среду в пресс-службе ФКУ Упрдор "Кавказ".

"Ремонт сооружения через канал Золка в селении Прогресс на км 403 федеральной автодороги начался в конце августа. Согласно госконтракту, ремонт планируется завершить к концу этого года. Среднесуточная интенсивность на автодороге Р-217 "Кавказ" составляет 20 тыс. автомобилей в сутки", - говорится в сообщении Упрдора "Кавказ".

В ведомстве уточнили ТАСС, что работы ведутся в графике.

Проектом предусмотрена замена пролетных строений и деформационных швов, а также устройство нового покрытия проезжей части. "Подрядная организация уже демонтировала старый мост и ведет подготовку к устройству новых пролетных строений. Для повышения уровня безопасности дорожного движения установят барьерное и перильное ограждение. Специалисты нанесут термопластиковую разметку и установят новые дорожные знаки, что обеспечит комфортный проезд в любое время суток", - пояснили в ведомстве.

На время работ движение автотранспорта осуществляется по временной объездной дороге.

Недалеко от этого места на 405 км этой же трассы в селение Малка в настоящее время капитально ремонтируют путепровод, сейчас бетонируются фундаменты опор и подпорные стены.