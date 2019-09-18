Центры "Точка роста" откроют в десяти районах Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 18 сентября. /ТАСС/. Центры гуманитарного и цифрового профилей "Точка роста" откроются в 2019 году в десяти районах Карачаево-Черкесии. Об этом в среду сообщили в республиканском правительстве.

"В Карачаево-Черкесии состоится открытие центров гуманитарного и цифрового профилей "Точка роста". Реализуется проект федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование". В текущем году будет открыто 19 таких центров", - говорится в сообщении на официальном сайте правительства республики.

Всероссийский марафон открытия центров "Точка роста" пройдет 24 сентября, центры откроются на базе школ и в Карачаево-Черкесии. "Центры превратятся в общественное пространство для развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности населения, шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов и родительской общественности", - отметили в правительстве республики.

Планируется, что открытие подобных центров в регионе будет продолжено. В 2020 году в разных районах намерены открыть 42 "Точки роста", в 2021 году - еще 11 центров.

"Точки роста" создаются в российских регионах в рамках нацпроекта "Образование", который охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.