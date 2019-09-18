Прививки от гриппа планируется сделать половине населения Ингушетии

МАГАС, 18 сентября. /ТАСС/. Вакцинация против гриппа в Ингушетии должна охватить почти 262 тыс. человек, что составляет около половины населения региона, сообщил ТАСС начальник отдела организации медпомощи Минздрава республики Амина Настаева.

"По плану мы намерены в эпидемиологический сезон 2019-2020 годов вакцинировать от гриппа 261 тыс. 726 человек, это 47% среднегодового населения и 57% от постоянного. Вакцины поступили к нам за счет средств федерального бюджета, мы их поместили в центр хранения вакцин с соблюдением холодовой цепи для соблюдения необходимого режима", - сказала Настаева.

По ее словам, в перечень тех, кто будет вакцинирован, входят группы риска - медработники, работники образования, дети в возрасте от 3 лет, школьники, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями. "Бывают и отказы, но помимо них есть и медицинские отводы, это люди, которым противопоказаны вакцины", - добавила собеседница агентства.