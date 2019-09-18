Единый платежный документ планируют внедрить в СКФО для оплаты за свет и газ

МАХАЧКАЛА, 18 сентября. /ТАСС/. Единый платежный документ для оплаты за потребленные свет и газ планируется ввести на Северном Кавказе до конца года. Соглашение об этом подписали "Россети Северный Кавказ", "Газпром межрегионгаз" и банк "Россия", сообщил ТАСС в среду заместитель гендиректора ПАО "Россети", генеральный директор "Россети Северный Кавказ" Виталий Иванов.

"Есть поручение правительственной комиссии внедрить [в СКФО] единый платежный документ с учетом того, что в регионе работает две межрегиональные компании, имеющие федеральный статус, - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа в лице энергетиков-сетевиков и "Газпром межрегионгаз". Мы еще взяли в партнеры банк "Россия" и на троих заключили соглашение о том, что до конца этого года нам нужно разработать и внедрить единый платежный документ для оплаты за газ и свет", - сказал Иванов.

По его словам, соглашение заключено на прошлой неделе в Махачкале.

"Почти около года шла работа над дорожной картой. Сейчас мы создали и наконец-то утвердили дорожную карту, срок окончания работ по которой - конец 2019 года", - добавил собеседник агентства, отметив, что "это было решение правительственной комиссии".

Вице-премьер РФ Виталий Мутко на итоговой коллегии Министерства РФ по делам Северного Кавказа в Ессентуках в апреле этого года сообщал, что задолженность всех групп потребителей газа и электроэнергии в регионах Северо-Кавказского федерального округа достигла 120 млрд рублей.