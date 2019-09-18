Владимирские власти подписали соглашение с новым регоператором по обращению с ТКО

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Власти Владимирской области подписали соглашение с новым региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами - компанией "Хартия", взявшей на обслуживание шесть районов области. Об этом в среду сообщила пресс-служба администрации региона.

"Во Владимирской области подписано соглашение с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами - компанией "Хартия", которая будет работать по зоне № 1, включающей Александровский, Киржачский, Кольчугинский, Петушинский, Собинский и Юрьев-Польский районы", - говорится в сообщении.

12 сентября компания "Хартия" победила в конкурсе на право стать вторым региональным оператором по вывозу мусора во Владимирской области. Всего в конкурсе участвовали шесть компаний. "Хартия" предложила наименьшую цену за свои услуги - 3,34 млрд рублей за контракт сроком на девять лет. Всего же, согласно региональной схеме по работе с отходами, во Владимирской области будут работать три "мусорных" оператора. Первым регоператором стало ООО "Экотранс", выигравшее конкурс по зоне № 3, в которую входят город Гусь-Хрустальный, округ Муром, а также Гусь-Хрустальный, Меленковский, Муромский и Селивановский районы.

"17 августа началась процедура вскрытия конвертов с заявками по выбору регоператора по зоне № 2. Таким образом, выполнение всех необходимых мероприятий по вхождению Владимирской области в реформу по обращению с ТКО идет с соблюдением всех сроков, необходимых для того, чтобы федеральное законодательство, которым и обусловлен переход региона на новую систему, не было нарушено", - сообщила пресс-служба региона.

ООО "Хартия" основано в 2012 году, компания занимается услугами в сфере транспортировки, сортировки и утилизации твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора, имеет собственный парк мусоровозов, а также комплекс по сортировке мусора на Алтуфьевском шоссе в Москве. Компания занимается сбором и утилизацией мусора в двух округах Москвы и Ярославской области. С 2016 года "Хартия" владеет мусорным полигоном в Петушинском районе Владимирской области.