Оклады чиновников Калининградской области проиндексируют на 6%

КАЛИНИНГРАД, 18 сентября. /ТАСС/. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов внес на рассмотрение в областную думу законопроект об увеличении должностных окладов сотрудников регионального правительства и думы. Проект, который предусматривает индексацию заработка на 6%, размещен на сайте областной думы.

"Проектом закона предусмотрено приведение размеров должностных окладов и окладов за классный чин государственных гражданских служащих Калининградской области, а также размеры месячных должностных окладов лиц, замещающих государственные должности Калининградской области в соответствие с уровнем окладов, действующим в 2019 году, и увеличение их размеров на 6 процентов с 1 октября 2019 года", - говорится в финансово-экономическом обосновании проекта.

Заработные платы были установлены в 2006 году законом и индексировались четыре раза - в 2014, 2017, 2018 и 2019-м годах. Нынешний законопроект предусматривает приведение размеров должностных окладов в соответствие с уровнем окладов, действующим в 2019 году, и увеличение их размеров на 6% с 1 октября 2019 года.

Как прокомментировали ТАСС в пресс-службе областного правительства, распространенная в ряде региональных СМИ информация об увеличении отдельных окладов на 22% не соответствует действительности, так как сравнение с размерами оклада до индексаций на период 2006 года не является корректным.

Как следует из проекта, оклад председателя правительства и председателя областной думы Калининградской области составит 41746 рублей, а оклад первого заместителя председателя правительства составит 38203 рубля.

Как следует из финансово-экономического обоснования, в случае принятия закона дополнительные расходы ФОТ фонда оплаты труда госслужащих в 2019 году составят 17 млн 868 тыс. рублей.