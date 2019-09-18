Власти Вологодской области расширили действие программы "Вологодский гектар" на три района

ВОЛОГДА, 18 сентября. /ТАСС/. Еще три муниципалитета Вологодской области - Бабаевский, Вытегорский и Харовский районы - включены в программу "Вологодский гектар", благодаря которой жители области и всей России могут претендовать на бесплатное получение в собственность земельного участка до 10 гектаров, а компании - на участки до 100 га для ведения сельского хозяйства. Соответствующий закон приняли в среду депутаты Вологодского заксобрания, сообщается на сайте областного парламента.

С запуском проекта с 1 апреля 2019 года в нем участвовали Вожегодский, Вашкинский и Никольский районы, где выделенные под проект 3,3 тыс. га пустующих земель практически сразу были зарезервированы. Заявки поступили не только от жителей Вологодской области, но и из других регионов России - от Калининграда до Владивостока.

"Мы внимательно изучили представленные документы, обсудили все спорные моменты. Принимая во внимание уверенность, желание и готовность муниципалитетов работать в этом направлении, мы поддержали данный законопроект. Закон о расширении географии "Вологодского гектара" был принят", - процитировала пресс-служба председателя комитета по аграрному комплексу и продовольствию Владимира Буланова.

По его словам, изначально, когда принимался закон о "Вологодском гектаре", парламентарии не планировали расширять его географию до тех пор, пока не будет проведен мониторинг, используется ли предоставленная земля по назначению. Однако руководители муниципалитетов убедили, что участие в проекте - это хорошая возможность для развития сельского хозяйства.

"У нас 34 участка уже предоставлено в собственность, еще 52 заявки согласованы. Стараемся тщательно отбирать заявителей, просим у них бизнес-планы. В большинстве случаев на участки претендуют фермерские хозяйства, занимающиеся мясным производством, участки им нужны под пастбища. Есть еще участок, который забронировали никольчане, живущие сейчас в Краснодаре, они планируют вернуться на родину", - привела пресс-служба слова руководителя администрации Никольского района Антонины Баданиной.

Программа "Вологодский гектар" разработана областным правительством по примеру федеральной программы "Дальневосточный гектар", по которой всем желающим предлагают участок для освоения на Дальнем Востоке. Под "Вологодский гектар" поэтапно планировали выделить 468 тыс. га пустующих сельскохозяйственных земель в 14 отдаленных районах. Так, власти намерены вернуть в оборот заброшенные земли, остановить отток населения в крупные промышленные центры. С 1 апреля 2019 года запущена специально разработанная информационная система, позволяющая в удаленном доступе из любого региона России зарезервировать землю для ведения сельского хозяйства, фермерства, выпаса скота, посевов, строительства животноводческих комплексов.