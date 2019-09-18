Молодым специалистам на Ставрополье будут выделять до 700 млн рублей на покупку жилья

СТАВРОПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края планируют ежегодно направлять до 700 млн рублей на покупку жилья в сельской местности для молодых специалистов, сообщил в среду губернатор Владимир Владимиров.

"В программе по развитию села ежегодно будем от 500 до 700 млн рублей направлять людям молодым специалистам на приобретение жилья в наших селах <...> Мы в следующем году начнем программу строительства муниципального жилья, без этого невозможно сегодня", - сказал он во время выступления на форуме "АгроЮг".

По словам Владимирова, строительство жилья на селе поможет обеспечить эти территории новыми кадрами - учителями и медиками. "Все программы, которые нацелены на кадровое обеспечение сельских населенных пунктов и обеспечение инфраструктурой, однозначно будем реализовывать", - сказал он.

Ранее Владимиров сообщил, что в регионе разрабатывается краевая программа развития сельских территорий для включения ее в госпрограмму, которая была одобрена правительством 4 июня. Утвержденный бюджет государственной программы составляет 2,3 трлн рублей, из которых чуть более 1 трлн рублей - федеральные средства, примерно столько же приходится на внебюджетные источники. Минсельхоз России до 1 октября отберет проекты, соответствующие требованиям, одним из основных критериев при выборе станет наличие рабочих мест.