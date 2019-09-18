Участники из трех регионов СКФО приедут на этнофорум в Махачкалу

МАХАЧКАЛА, 18 сентября. /ТАСС/. Творческие делегации из Чечни, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии примут участие в межрегиональном этнофоруме "Культура молодежи" в Махачкале, посвященном Международному году языков коренных народов, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе республиканского дома народного творчества им. В. Д. Поленова.

"Приедут участники из Чечни, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии. В форуме примут участие более 100 человек. Работы прислали из всех территорий СКФО" - уточнили в пресс-службе.

По данным организаторов, в рамках форума пройдет круглый стол на тему традиционной культуры, откроется выставка агитационного плаката "Мой выбор", посвященная противодействию терроризму и наркомании. Также пройдет выставка "Мир таланта", в которой примут участие более 20 художников. Мастера проведут мастер-классы по народным промыслам и ремеслам Дагестана.

Все мероприятия этнофорума пройдут в Национальной библиотеке имени Расула Гамзатова 19 сентября. Этнофорум организован республиканским Домом народного творчества им. В. Д. Поленова при поддержке Министерства культуры РФ и Минкультуры Дагестана в рамках национального проекта "Культура".

Нацпроект "Культура" рассчитан на 2019-2024 годы и включает три подраздела: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта планируется выделить 113,5 млрд рублей.