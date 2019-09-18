Уличные театры России устроят шествие в Ставрополе в День края

СТАВРОПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. "Театральный променад" пройдет в Ставрополе во время празднования Дня города и края. Весь день в городе будут проходить представления уличных театров России, сообщила в среду министр культуры края Татьяна Лихачева.

"В День Ставропольского края и в День города Ставрополя эксклюзивным подарком станут для ставропольского зрителя уникальные представления лучших уличных театров России. Уличное шествие, театрально-цирковые представления, спектакли и перформансы, трюковые, интерактивные, площадные и камерные спектакли будут проходить практически в режиме нон-стоп", - написала она на своей странице в Instagram.

В "Театральном променаде" зрители увидят театр-участника церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр в Сочи шоу-театр "Лотос" из Краснодара, московский театр "Черный квадрат", театр "Tall Brothers" из Москвы, "Оркестр Волынщиков Москвы", театральный проект "ParanormaStreetTheater" из Краснодара, уличный театр "Протубиранс" из Ставрополя, музыкантов-шарманщиков из Москвы и Ростова. Вечером в городе развернется шоу огненных театров.

По данным краевого Министерства культуры, в день праздника 21 сентября к театральному марафону в Ставрополе присоединятся и лучшие любительские театры края, которые стали победителями регионального конкурса "Театральный перекресток".

Город Ставрополь был основан в 1777 году, когда по указу императрицы Екатерины II началось строительстве Азово-Моздокской линии. День города Ставрополя и День Ставропольского края отмечаются в сентябре, впервые праздник стал объединенным в 2015 году. Ранее День края проводился в мае, а День города Ставрополя - в сентябре.