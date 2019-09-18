Опыт благоустройства пляжа в Сосновом Бору рассчитывают применить в городах России с АЭС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Опыт благоустройства пляжной территории в Сосновом Бору Ленинградской области планируется положить в основу универсальной модели для последующего применения в других городах России, где расположены атомные электростанции. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"На основе успешно реализованной практики создания благоустроенной и функциональной пляжной территории в Сосновом Бору будет разработана универсальная модель для тиражирования в 10 городах размещения АЭС, так как ввиду особенностей функционирования атомных электростанций вблизи или в черте города всегда имеются крупные водные объекты, прибрежные территории которых можно преобразовать в места общественного отдыха", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сосновоборский проект с января 2019 года участвовал в программе АСИ "100 городских лидеров", направленной на изменение качества и образа жизни в городах за счет конкретных проектов.

Так, цель проекта "Солнце для всех" - преобразование пляжной территории и создание комфортного пространства для отдыха на берегу Финского залива. Обустройство пляжа предполагает создание инфраструктуры для отдыха, создание игровых и спортивных площадок, а также единой площадки для размещения торговых точек. Его планируется превратить в экологичное, безопасное и самоокупаемое пространство для всесезонного отдыха.

В августе в рамках обучающего мероприятия АСИ эксперты совместно с горожанами разработали публичную концепцию развития этой территории.

"На сегодняшний день многие жители города вовлечены как в процесс разработки концепции пляжа, так и в процесс благоустройства. Мы сформировали команду волонтеров, создали единую информационную площадку и привлекли более 20 разноплановых городских сообществ в качестве агрегаторов интересов общества и власти", - приводят в пресс-службе Центра городских компетенций слова лидера проекта "Солнце для всех" Александры Поздняковой. Проект создания всесезонного пляжа в Сосновом Бору планируется завершить до 2022 года.

Программа "100 городских лидеров" стартовала в январе 2019 года под эгидой АСИ в партнерстве с госкорпорацией "Росатом", ее цель - вовлечь активных граждан в процессы изменения городов к лучшему. Программа рассчитана на 5 лет, включает акселератор городских проектов, работу с наставниками и экспертами, а также краудсорсинговую платформу для поиска решений и получения предложений.

Центр городских компетенций АСИ создан в июле 2018 года. Структура занимается целевым отбором проектов стратегического развития городов на территории России, поддержкой по их сопровождению, а также выявлением передовых практик, имеющих потенциал к масштабированию.