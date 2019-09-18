На Ставрополье проект "Бережливая поликлиника" внедрят во всех поликлиниках к 2020 году

ПЯТИГОРСК, 18 сентября. /ТАСС/. Систему "Бережливая поликлиника" введут во всех поликлиниках Ставропольского края до конца этого года. Об этом в среду сообщила пресс-служба главы региона.

"Для обеспечения качественного внедрения механизмов "Бережливой поликлиники" проводится масштабное повышение квалификации медицинских работников и руководителей лечебных организаций. К концу этого года стандарт "Бережливой поликлиники" должен быть внедрен во всех поликлиниках Ставрополья", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что в крае реализуется проект "Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь". Его цель - повышение доступности и качества оказания медицинской помощи за счет оптимизации процессов работы медучреждений.

"С этой целью в поликлиниках края внедряются технологии бережливого производства. В частности, систематизация картотек пациентов и новые стандарты работы сотрудников регистратуры, освобожденных, например, от необходимости приема телефонных звонков, позволили сократить время ожидания в очереди в регистратуре, в среднем, от полутора часов до 5-8 минут. А процент дозвона в медицинские организации достиг 80-85% с прежних 10-15%", - отмечается в сообщении.

В регионе, по данным Ставропольстата, работают более 120 врачебных амбулаторно-поликлинических организаций, в одну смену они могут принять более 57 тыс. человек.

Проект "Бережливая поликлиника" реализуется в России с октября 2016 года совместно с госкорпорацией "Росатом". Суть проекта в создании пациентоориентированной системы оказания медицинской помощи. По данным Минздрава РФ, после применения новых технологий сокращается время ожидания врача в поликлинике, также уменьшается вероятность заразиться инфекционными заболеваниями, поскольку потоки здоровых и заболевших людей разделяются.