Владикавказский научный центр РАН создаст свой академгородок

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 сентября. /ТАСС/. Владикавказский научный центр Российской Академии наук (ВНЦ РАН) планирует создать свой академгородок, который объединит все структурные подразделения в пригороде Владикавказа, сообщил ТАСС врио директора Владикавказского научного центра РАН Алексей Чибиров.

"У Владикавказского научного центра РАН есть проблемы с размещением ряда институтов, таких как Южный математический институт и Институт биомедицинских исследований. Нами принято решение, что они будут базироваться на территории Северо-Кавказского научно-исследовательского института горного и предгорного сельского хозяйства ВНЦ РАН, который находится в пригороде Владикавказа. Площадь, а также недавно капитально отремонтированные здания позволяют нам объединить их всех, создав нечто наподобие академгородка", - сказал он.

Помимо структурных подразделений ВНЦ РАН там планируется расположить гостиничный комплекс для приема российских и зарубежных коллег, благоустроить парковую зону, а также привести в порядок конференц-зал. В связи с предстоящим юбилеем - 25-летием Владикавказского научного центра РАН - Министерство науки и высшего образования РФ выделило 30 млн рублей на проведение капремонтов и закупки научного оборудования, важного для реализации наших научных проектов, уточнил Чибиров, отметив, что такое решение будет способствовать повышению эффективности деятельности ВНЦ РАН.

В состав Владикавказского научного центра РАН входят филиалы - Геофизический институт, Институт биомедицинских исследований, Северо-Кавказский НИИ горного и предгорного сельского хозяйства, Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных исследований им. В. И. Абаева, Южный математический институт, а также отделы - Комплексный научно-исследовательский отдел и Научно-исследовательский отдел "Центр скифо-аланских исследований".